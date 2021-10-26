"У людей проблеми з освітою": Куман – про напад фанатів на його авто після поразки Реалу
Головний тренер Барселони Рональд Куман засудив дії вболівальників після програного Ель Класіко.
"Я не думаю, що із цієї ситуації був вихід. Це є соціальна проблема. Це люди, які мають проблеми з освітою. Вони нічого не знають про норми та цінності.
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За рахунку 0:2 на полі атмосфера була зовсім іншою. Не треба приділяти цим людям стільки уваги. Вже всі переглянули це відео. Може здатися, що це трапилося тільки зі мною, проте з таким стикалося багато футболістів та їхніх родин", – цитує Кумана Marca.
Після поразки в Ель Класіко Барселона опустилась на 9 сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Через це майбутнє Рональда Кумана у клубі знову опинилось під серйозним питанням.
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