"Я не думаю, що із цієї ситуації був вихід. Це є соціальна проблема. Це люди, які мають проблеми з освітою. Вони нічого не знають про норми та цінності.

Куман був атакований фанатами Барселони після поразки в Ель Класіко – клуб виступив з різкою заявою

За рахунку 0:2 на полі атмосфера була зовсім іншою. Не треба приділяти цим людям стільки уваги. Вже всі переглянули це відео. Може здатися, що це трапилося тільки зі мною, проте з таким стикалося багато футболістів та їхніх родин", – цитує Кумана Marca.

Після поразки в Ель Класіко Барселона опустилась на 9 сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Через це майбутнє Рональда Кумана у клубі знову опинилось під серйозним питанням.

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