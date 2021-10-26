"У людей проблемы с образованием": Куман – о нападении фанатов на его авто после поражения Реалу
Главный тренер Барселоны Рональд Куман осудил действия болельщиков после проигранного Эль Класико.
"Я не думаю, что из этой ситуации был выход. Это социальная проблема. Это люди, которые имеют проблемы с образованием. Они ничего не знают о нормах и ценностях.
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При счете 0:2 на поле атмосфера была совсем другой. Не нужно уделять этим людям столько внимания. Уже все просмотрели это видео. Может показаться, что это случилось только со мной, однако с таким сталкивалось много футболистов и их семей", – цитирует Кумана Marca.
После поражения в Эль Класико Барселона опустилась на 9-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Поэтому будущее Рональда Кумана в клубе снова оказалось под серьезным вопросом.
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