"Я не думаю, что из этой ситуации был выход. Это социальная проблема. Это люди, которые имеют проблемы с образованием. Они ничего не знают о нормах и ценностях.

Куман был атакован фанатами Барселоны после поражения в Эль Класико – клуб выступил с резким заявлением

При счете 0:2 на поле атмосфера была совсем другой. Не нужно уделять этим людям столько внимания. Уже все просмотрели это видео. Может показаться, что это случилось только со мной, однако с таким сталкивалось много футболистов и их семей", – цитирует Кумана Marca .

После поражения в Эль Класико Барселона опустилась на 9-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. Поэтому будущее Рональда Кумана в клубе снова оказалось под серьезным вопросом.

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