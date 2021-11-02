"У Луніна є одна проблема": Карвахаль похвалив українця, але не вірить у конкуренцію для Куртуа
Захисник Реала Дані Карвахаль поспівчував Андрію Луніну, якому доводиться боротися із зірковим Тібо Куртуа.
Оборонець "вершкових" відзначив працьовитість українця, як це раніше робили Модріч та Анчелотті.
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"Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу", – наводить слова Карвахаля Marca.
До слова, Андрій ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні. В минулій кампанії українець зіграв повний матч в Кубку Іспанії, який завершився фіаско мадридців у грі з Алькояно.
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