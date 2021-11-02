Оборонець "вершкових" відзначив працьовитість українця, як це раніше робили Модріч та Анчелотті.

Лунін потрапив на радари чемпіона Франції та двох представників Ла Ліги, – Fichajes

"Він один із найпрофесіональніших одноклубників, яких я зустрічав. Він багато працює. У Луніна є одна проблема – перед ним найкращий воротар світу", – наводить слова Карвахаля Marca.

До слова, Андрій ще не отримував ігрового часу в складі Реала в поточному сезоні. В минулій кампанії українець зіграв повний матч в Кубку Іспанії, який завершився фіаско мадридців у грі з Алькояно.

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