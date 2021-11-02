"У Лунина есть одна проблема": Карвахаль похвалил украинца, но не верит в конкуренцию для Куртуа
Защитник Реала Дани Карвахаль посочувствовал Андрею Лунину, которому приходится сражаться со звездным Тибо Куртуа.
Защитник "сливочных" отметил трудолюбие украинца, как это раньше делали Модрич и Анчелотти.
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"Он один из самых профессиональных одноклубников, которых я встречал. Он много работает. У Лунина есть одна проблема – перед ним лучший вратарь мира", – приводит слова Карвахаля Marca.
К слову, Андрей еще не получал игровое время в составе Реала в текущем сезоне. В прошлой кампании украинец сыграл полный матч в Кубке Испании, завершившийся фиаско мадридцев в игре с Алькояно.
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