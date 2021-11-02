Защитник "сливочных" отметил трудолюбие украинца, как это раньше делали Модрич и Анчелотти.

Лунин попал на радары чемпиона Франции и двух представителей Ла Лиги, – Fichajes

"Он один из самых профессиональных одноклубников, которых я встречал. Он много работает. У Лунина есть одна проблема – перед ним лучший вратарь мира", – приводит слова Карвахаля Marca.

К слову, Андрей еще не получал игровое время в составе Реала в текущем сезоне. В прошлой кампании украинец сыграл полный матч в Кубке Испании, завершившийся фиаско мадридцев в игре с Алькояно.

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