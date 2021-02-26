У Кумана почалася кровотеча під час прес-конференції – спілкування з журналістами достроково завершили
Прес-конференцію Рональда Кумана перед поєдинком 25-го туру проти Севільї довелось несподівано перервати.
Нідерландський наставник "блаугранас" традиційно мав спілкування з журналістами напередодні матчу Прімери. Щоправда, цього разу воно достроково завершилось.
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У Кумана неочікувано для всіх розпочалась кровотеча з носа. Це нібито спричинено побічним ефектом від ліків, які розріджують кров. 57-річний фахівець приймає їх вже протягом року, відколи переніс невеликий серцевий напад і був прооперований.
Зауважимо, після 24-х турів Барселона лише на 2 пункти випереджає Севілью, з якою зустрінеться вже завтра, 27 лютого.
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