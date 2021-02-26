Нідерландський наставник "блаугранас" традиційно мав спілкування з журналістами напередодні матчу Прімери. Щоправда, цього разу воно достроково завершилось.

"У перерві він кашляв кров'ю": форвард Блекберна невдало впав на ребра і міг проколоти легеню

У Кумана неочікувано для всіх розпочалась кровотеча з носа. Це нібито спричинено побічним ефектом від ліків, які розріджують кров. 57-річний фахівець приймає їх вже протягом року, відколи переніс невеликий серцевий напад і був прооперований.

Зауважимо, після 24-х турів Барселона лише на 2 пункти випереджає Севілью, з якою зустрінеться вже завтра, 27 лютого.

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