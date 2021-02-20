В одному з ігрових моментів шотландець невдало впав на спину і відразу схопився за бік. На другий тайм Галлахер вже не вийшов.

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"Я хвилююсь через Сема, який зараз у лікарні з можливим проколом легені. У перерві він кашляв кров'ю. Він впав на спину, і потім було важко дивитись на його муки. Лікар відразу втрутився, тому зараз Галлахер у лікарні та чекає на рентген", – цитує головного тренера Блекберна Тоні Моубрея Sky Sports.

Додамо, що Галлахер провів 26 матчів у поточному сезоні, відзначився 4 голами та 3 асистами.

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