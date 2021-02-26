У Кумана началось кровотечение во время пресс-конференции – общение с журналистами досрочно завершили
Пресс-конференцию Рональда Кумана перед поединком 25-го тура против Севильи пришлось неожиданно прервать.
Нидерландский наставник "блаугранас" традиционно общался с журналистами накануне матча Примеры. Правда, на этот раз оно досрочно завершилось.
"В перерыве он кашлял кровью": форвард Блэкберна неудачно упал на ребра и мог проколоть легкое
У Кумана неожиданно для всех началось кровотечение из носа. Это якобы вызвано побочным эффектом от лекарств, которые разжижают кровь. 57-летний специалист принимает их уже в течение года, когда перенес сердечный приступ и был прооперирован.
Заметим, после 24-х туров Барселона лишь на 2 пункта опережает Севилью, с которой встретится уже завтра, 27 февраля.
"Я забирав тіло Савчука із моргу": смертельний фінал найкращого голкіпера НХЛ – він був українцем