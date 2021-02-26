Нидерландский наставник "блаугранас" традиционно общался с журналистами накануне матча Примеры. Правда, на этот раз оно досрочно завершилось.

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У Кумана неожиданно для всех началось кровотечение из носа. Это якобы вызвано побочным эффектом от лекарств, которые разжижают кровь. 57-летний специалист принимает их уже в течение года, когда перенес сердечный приступ и был прооперирован.

Заметим, после 24-х туров Барселона лишь на 2 пункта опережает Севилью, с которой встретится уже завтра, 27 февраля.

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