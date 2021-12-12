Краматорськ вшановує пам'ять Степана Чубенка, який віддав життя у боротьбі за територіальну цілісність України.

10 грудня, у Всесвітній день футболу, відкрили пам'ятник воротарю місцевого Авангарда, Народному Герою України Степану Чубенку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Паралельно проводиться традиційний меморіальний турнір, який став уже шостим. Степан Чубенко навчався в краматорській загальноосвітній школі № 12, був воротарем юнацької команди Авангарда та мріяв стати професіональним футболістом. На початку війни всіляко допомагав українським солдатам, які прибули на захист міста. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор так званої "ДНР".

Бойовики затримали 16-річного Чубенка за стрічку з українським прапором у рюкзаку, катували і розстріляли. Посмертно нагороджений орденом "Народний Герой України".

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