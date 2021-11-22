"Свободу неможливо купити. Гідність ніхто не має права продавати. Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за незгасимі ідеали та цінності – Героїв Небесної сотні і захисників України.

Зозуля забив ефектним ударом через себе – перший гол українця за Фуенлабраду

Сьогодні, як і 8 років тому, всім серцем вірю в перемогу Воїнів світла. Боротьба ще триває… З Днем Гідності і Свободи!" – написав 32-річний нападник у Facebook.

Нагадаємо, Зозуля вже понад 5 років виступає в Іспанії, а минулого літа змінив Альбасете на Фуенлабраду.

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