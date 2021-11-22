Зозуля привітав українців з Днем Гідності та Свободи: "Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за незгасимі ідеали"
00:50 - Читать на русском
Нападник Фуенлабради Роман Зозуля вкотре підкреслив свою патріотичну позицію.
"Свободу неможливо купити. Гідність ніхто не має права продавати. Пам’ятаємо кожного, хто віддав життя за незгасимі ідеали та цінності – Героїв Небесної сотні і захисників України.
Зозуля забив ефектним ударом через себе – перший гол українця за Фуенлабраду
Сьогодні, як і 8 років тому, всім серцем вірю в перемогу Воїнів світла. Боротьба ще триває… З Днем Гідності і Свободи!" – написав 32-річний нападник у Facebook.
Нагадаємо, Зозуля вже понад 5 років виступає в Іспанії, а минулого літа змінив Альбасете на Фуенлабраду.
"Хочу підтримати Україну": патріот з Вереса – обожнює Гімн, залякував легіонерів Шахтаря, подобався одіозному президенту
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter