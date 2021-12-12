Краматорск чтит память Степана Чубенко, отдавшего жизнь в борьбе за территориальную целостность Украины.

10 декабря, во Всемирный день футбола, был открыт памятник вратарю местного Авангарда, Народному Герою Украины Степану Чубенко, сообщает официальный сайт УАФ.

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Параллельно проводится ставший уже шестым традиционный мемориальный турнир. Степан Чубенко учился в краматорской общеобразовательной школе №12, был вратарем юношеской команды Авангарда и мечтал стать профессиональным футболистом. В начале войны всячески помогал украинским солдатам, прибывшим для защиты города. Рискуя жизнью, Степан снял на городской площади флаг так называемой "ДНР".

Боевики задержали 16-летнего Чубенко за ленту с украинским флагом в рюкзаке, пытали и расстреляли. Посмертно награжден орденом "Народный герой Украины".

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