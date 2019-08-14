"У Києві була сильна гроза та прекрасне Динамо". Бельгійські ЗМІ похвалили українську команду за проблеми для Брюгге

Динамо звело до нічиєї домашню гру з Брюгге та вилетіло з Ліги чемпіонів за сумою двох матчів. Реакція бельгійської преси на грандіозний поєдинок на НСК Олімпійський – в нашому матеріалі.

Sporza: Брюгге проходить у плей-офф Ліги чемпіонів після нервового вечора в Києві

Ключовий момент: остання чверть матчу подарувала постійні перепади настрою. Тільки гол Луїса Опенди на 90+6 (!) хвилині виніс остаточний вердикт у протистоянні.

Головний герой: арбітр Іван Бебек не став найкращим другом для Брюгге. Звіт про його вчорашню роботу не буде хорошим, особливо через сміховинні жовті картки Персі Тау.

Важливий висновок: Брюгге пройшов далі, але повинен проаналізувати цей поєдинок. Правий край постійно мав проблеми, часто бракувало надійності.

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"Можливо, зіграла свою роль українська спека – Брюгге некомфортно почувався в Києві. Господарям погодні умови не завадили швидко втілити страшний сценарій. На 5 хвилині Буяльський завершив плавну комбінацію з лівого флангу, а Міньйоле пропустив перший гол у новому клубі.

Права бровка Брюгге багаторазово страждала. Вербіч і Родрігес вибором позиції створювали труднощі бельгійському клубу. Лише коли пішов дощ, Брюгге почав вільніше дихати, а на додачу до крапель з неба прилетів гол у відповідь. Однак незабаром Динамо знову схилило шальки терезів на свою користь – Шепелєв забив після чергового провалу правого флангу.

Київ розчарував своїх вболівальників, які розраховували побачити облаву воріт Брюгге. Гостів не надто напружували, але все змінилося в останній чверті. Цей відрізок зустрічі протипоказаний для тих, у кого хворе серце, можна було просто здуріти. Сценарій матчу ніби переписували декілька разів. Останні сумніви в щодо виходу Брюгге в наступний раунд на 90+6 хвилині зняв Опенда – так завершився матч "стиснутих кулаків", – пише респектабельне видання Sporza.

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"Божевілля в Києві. Після непередбачуваного фіналу, приправленого трьома голами та двома вилученнями, Брюгге пройшов у плей-офф ЛЧ. Два пропущені голи на старті кожного з таймів змусили бельгійців нервувати та тремтіти в українській печі. Однак "синьо-чорні" на всі спроби суперника гідно відповіли", – йдеться у звіті популярного Het Laatste Nieuws.

В іншому матеріалі видання виставило оцінки гравцям Брюгге. Найвищі бали (7) отримали Д'ятта та Опенда, які вийшли на заміну. Це ще раз підкреслює, наскільки добре Філіпп Клеман вплинув на гру. Едуарду Соболю поставили оцінку 5 з таким коментарем: "Нарешті набрав форму. Розпочав посередньо, потім додав. Занадто легко дозволив Шепелєву забити після перерви".

Експерт Het Laatste Nieuws Марк Дегріз відзначив, що Брюгге було дуже складно в протистоянні з Динамо – українці створили віце-чемпіону Бельгії проблеми.

"Брюгге вперше отримав серйозну перевірку... і виглядало все не дуже добре. Наш клуб не показав необхідного класу, а на такому рівні за це карають. Дуже здивувала відсутність різкості. На початку кожного з таймів команду заслужено шокували голами.

Ви щойно були з партнерами в роздягальні, а вийшли на поле і вже їх не бачите... Динамо – не команда світового рівня, щоб двічі так швидко від нього пропускати. Брюгге пощастило, що Делі перед перервою зрівняв рахунок, повернув віру у свої сили та змінив хід поєдинку", – цитує HLN експерта.

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Nieuwsblad: Брюгге пережив українську грозу – до Ліги чемпіонів залишився один раунд

"Мрії про Лігу чемпіонів продовжують жити. У Києві була сильна гроза та прекрасне Динамо, але Брюгге зіграє в плей-офф наступного тижня. У небі зійшлися грозові хмари, 40 тисяч вболівальників намагалися бути в тонусі на трибунах.

Українське літо ніколи не було настільки пекельним, як при 1:0 на користь Динамо. Здавалося, що лише Брюгге страждає від погоди. В кожній передачі, в кожному єдиноборстві господарі виглядали краще, ніж бельгійський клуб. Зокрема, провалювався правий фланг.

Наприкінці першого тайму Бог послав дощ, який додав команді Клемана свіжого дихання. За рахунку 2:1 Динамо не поспішало насідати на наші ворота великими силами. Коли Вормер зрівняв рахунок, здавалося, що справу зроблено – навіть місцеві вболівальники побігли зі стадіону на метро. Однак автогол Мехеле повернув їх на трибуни, і футболісти Динамо отримали гучну підтримку на останніх хвилинах. У підсумку 3:3 – Брюгге пережив важкі моменти, але зумів пройти далі", – пише з Києва журналіст Nieuwsblad Барт Лага.

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Voetbal Primeur: Брюгге витягує себе в плей-офф Ліги чемпіонів

"Гандикап з першого матчу дуже швидко зник – вже через 5 хвилин після стартового свистка Брюгге пропустив. Команда жахливо провалювалася на правому фланзі – перший гол став яскравим прикладом цього.

Брюгге не знав, чим відповісти. М'яч залишався в Динамо, а "синьо-чорні" сиділи на власній половині, лінія атаки майже не брала участі в грі. Коли ж несподівано пішов дощ, з неба впав і гол Брюгге. Делі забив на рівному місці, вистрибнувши вище за всіх у штрафному майданчику.

Відразу по перерві Брюгге пропустив ще раз. Як наслідок – ми отримали захопливий, але не дуже приємний другий тайм. Обидві команди насправді не знали, що робити – атакувати чи захищатися. Все трапилося під завісу зустрічі. Червона Бурди, Брюгге лише хвилину пограв у більшості й також заробив вилучення, 2:2 від Вормера, які, здавалося, вже все вирішили, автогол і нарешті м'яч Опенди, який забезпечив вечірку для бельгійців", – описує матч видання.

У сусідньому матеріалі Voetbal Primeur виставляє бали гравцям Брюгге. Ганебну оцінку 2,5 отримав правий захисник Мата: "Якщо коротко, то це найгірший матч Мати за Брюгге. Він ні хвилини не контролював своїх опонентів". Гру Едуарда Соболя оцінили в 5,5 та таким коментарем: "Був найкращим з захисників Брюгге, але це не велике досягнення".

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