"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів

Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації за сумою двох матчів Брюгге. "Футбол 24" зібрав яскраву реакцію на невдачу киян.
Динамо вперше у своїй історії три роки поспіль не зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Всі ці кваліфікації провалив Олександр Хацкевич, однак впевнено говорити про відставку рано – тренер матиме розмову з президентом клубу. Дехто уникає різкої критики, адже вчора, попри негативний результат, Динамо продемонструвало багато бажання, а подекуди й нормальний футбол. Однак загалом журналісти, блогери та прості вболівальники прямо або завуальовано вимагають відставки білоруського коуча.
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Авторитетний журналіст Кирило Крижановський коротко розібрав матч, акцентуючи увагу на ключовій проблемі: "Лише на бажанні й морально-вольових вже давно нема чого робити в Лізі чемпіонів. Потрібна організація гри". Ну а головний висновок експерта після трьох років невдач: "Клубу потрібні серйозні структурні зміни всього процесу, в першу чергу роботи першої команди. Без цього нічого не буде".
Колишній ведучий спортивних програм Євген Зінченко висловив популярну думку про причини вильоту з Ліги чемпіонів: "Забагато помилок, забагато невпевненості, тому й знову лише Ліга Європи. Не мені казати про рівень кваліфікації гравців і тренера Динамо, але я чекаю, що фахівці будуть гострими та справедливими у своїх оцінках".
Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що для групового етапу ЛЧ потрібно було зробити більше: "Сподіваюся на правильне та адекватне рішення зараз. Розумію, боляче, прикро, група була – зовсім близько... Але – не заслужили нічим. Незрозуміла травма і тривалий набір форми Циганкова – занадто слабкий і одиничний аргумент в спробах виправдати або пояснити. Гаразд, вже все сказано. Давно сказано! Вирішувати та діяти керівництву клубу".
Його колега по виданню Андрій Шахов вважає, що футболісти виклалися на повну: "Дуже шкода, дуже! Хлопцям величезне спасибі за гру!"
Аналітик Михайло Смоловий залишається вірним собі – він знову запевняє, що з іншим тренерським штабом цей склад Динамо здатен на більше. "Навіть матюкатися не хочеться. Ніби і не ледарі і могли би жити: їм би показати, їх би навчити", – перефразовує відому пісню автор посту.
Відеоблогер Роман Бебех вважає, що шанси в Динамо були: "Сумно. Більше навіть не від того, що не пройшли далі. А через те, що могли це зробити й не скористались". Також він відзначає прекрасну підтримку "біло-синіх" під час вчорашнього поєдинку: "Порадувала публіка, яка прийшла повболівати. Нумо частіше так збиратись, а не раз на рік".
Коментатор Вадим Скічко, прикріпивши фото Ігоря Суркіса та Олександра Хацкевича, висловив емоції без зайвих слів: "Футбольні фото, які передують нещасливим подіям".
Спортивний журналіст Іван Вербицький іронізує на тему того, що новим гімном Динамо, зважаючи на останні результати, міг би стати твір "Плакала".
Відомий Youtube-блогер Андрій Колесник пише, що Динамо вилетіло від Брюгге цілком по грі: "Брюгге на порядок краще за Динамо грає у футбол. Дуже середньо, але хоча б грає. І грає не тільки вдома".
Український кіберспортсмен з дисципліни FIFA Євген Мостовик впевнений, що в Динамо зміниться наставник: "Не було б щастя, та нещастя допомогло. У Динамо буде новий тренер. Це не точно, звичайно. Але заср*ли команду далі нікуди".
Вболівальники у Twitter традиційно головним винуватцем невдачі вважають головного тренера...
Ну а майстри мемів "Брутальний футбол" не вірять у кардинальні кроки від Ігоря Суркіса.
"Я так розумію, що 14 серпня Динамо залишиться без тренера": реакція соцмереж на провал Хацкевича та Ко у Брюгге