"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів

Динамо вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись у кваліфікації за сумою двох матчів Брюгге. "Футбол 24" зібрав яскраву реакцію на невдачу киян.

Динамо вперше у своїй історії три роки поспіль не зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Всі ці кваліфікації провалив Олександр Хацкевич, однак впевнено говорити про відставку рано – тренер матиме розмову з президентом клубу. Дехто уникає різкої критики, адже вчора, попри негативний результат, Динамо продемонструвало багато бажання, а подекуди й нормальний футбол. Однак загалом журналісти, блогери та прості вболівальники прямо або завуальовано вимагають відставки білоруського коуча.

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Авторитетний журналіст Кирило Крижановський коротко розібрав матч, акцентуючи увагу на ключовій проблемі: "Лише на бажанні й морально-вольових вже давно нема чого робити в Лізі чемпіонів. Потрібна організація гри". Ну а головний висновок експерта після трьох років невдач: "Клубу потрібні серйозні структурні зміни всього процесу, в першу чергу роботи першої команди. Без цього нічого не буде".

Колишній ведучий спортивних програм Євген Зінченко висловив популярну думку про причини вильоту з Ліги чемпіонів: "Забагато помилок, забагато невпевненості, тому й знову лише Ліга Європи. Не мені казати про рівень кваліфікації гравців і тренера Динамо, але я чекаю, що фахівці будуть гострими та справедливими у своїх оцінках".

забагато помилок. забагато невпевненості. тому й знову лише Ліга Європи. не мені казати про рівень кваліфікації гравців і тренера Динамо. але я чекаю, що фахівці будуть гострими та справедливими у своїх оцінках. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) August 13, 2019

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що для групового етапу ЛЧ потрібно було зробити більше: "Сподіваюся на правильне та адекватне рішення зараз. Розумію, боляче, прикро, група була – зовсім близько... Але – не заслужили нічим. Незрозуміла травма і тривалий набір форми Циганкова – занадто слабкий і одиничний аргумент в спробах виправдати або пояснити. Гаразд, вже все сказано. Давно сказано! Вирішувати та діяти керівництву клубу".

Непонятная травма и затянувшийся набор формы Цыганковым - слишком слабый и одинокий аргумент в попытках оправдать или объяснить. И если б только эта травма... Все действия - не тайна, так орлянка... Ладно, уже всё сказано. Давно сказано! решать и действовать руководству клуба. — Artem Frankov (@frankov11) August 13, 2019

Його колега по виданню Андрій Шахов вважає, що футболісти виклалися на повну: "Дуже шкода, дуже! Хлопцям величезне спасибі за гру!"

Аналітик Михайло Смоловий залишається вірним собі – він знову запевняє, що з іншим тренерським штабом цей склад Динамо здатен на більше. "Навіть матюкатися не хочеться. Ніби і не ледарі і могли би жити: їм би показати, їх би навчити", – перефразовує відому пісню автор посту.

Відеоблогер Роман Бебех вважає, що шанси в Динамо були: "Сумно. Більше навіть не від того, що не пройшли далі. А через те, що могли це зробити й не скористались". Також він відзначає прекрасну підтримку "біло-синіх" під час вчорашнього поєдинку: "Порадувала публіка, яка прийшла повболівати. Нумо частіше так збиратись, а не раз на рік".

Сумно. Більше навіть не від того, що не пройшли далі. А те, що могли це зробити і не скористались #ДинамоБрюгге — Роман Бебех (@roman_bebekh) August 13, 2019

Коментатор Вадим Скічко, прикріпивши фото Ігоря Суркіса та Олександра Хацкевича, висловив емоції без зайвих слів: "Футбольні фото, які передують нещасливим подіям".

football images that precede unfortunate events pic.twitter.com/htmkcykxWB — Вадим Скічко (@VadymSkichko) August 13, 2019

Спортивний журналіст Іван Вербицький іронізує на тему того, що новим гімном Динамо, зважаючи на останні результати, міг би стати твір "Плакала".

Відомий Youtube-блогер Андрій Колесник пише, що Динамо вилетіло від Брюгге цілком по грі: "Брюгге на порядок краще за Динамо грає у футбол. Дуже середньо, але хоча б грає. І грає не тільки вдома".

Брюгге на порядок лучше Динамо играет в футбол. Очень средне, но хотя бы играет. И играет не только дома. — Андрей Колесник (@and_kolesnik) August 13, 2019

Український кіберспортсмен з дисципліни FIFA Євген Мостовик впевнений, що в Динамо зміниться наставник: "Не було б щастя, та нещастя допомогло. У Динамо буде новий тренер. Це не точно, звичайно. Але заср*ли команду далі нікуди".

Не было бы счастья, да несчастье помогло. У Динамо будет новый тренер. Это не точно, конечно. Но засрали команду дальше некуда. — Yevhen Mostovyk (@OfficialYozhyk) August 13, 2019

Вболівальники у Twitter традиційно головним винуватцем невдачі вважають головного тренера...

Сьогоднішній матч Динамо в ЛЧ показав,що команда не готова грати з рівними суперниками, як підсумок виліт до Ліги Європи.

Надіюся це останній матч Хацкевича біля керма Динамо.#ДинамоБрюгге #Динамо #Київ #Brugge #championsleague #футбол #Україна — Volodymyr Demyda (@VolodymyrDemyda) August 13, 2019

Ждём отставки от Хацкевича

А сколько было мыслей о чемпионстве и ЛЧ#ДинамоБрюгге — Danil Rybitskyy (@ryb1tskyy) August 13, 2019

Хацкевичу не фартить, Хацкевич може йти. #ДинамоБрюгге — Особливий (@Thespecialoneua) August 13, 2019

Ну а майстри мемів "Брутальний футбол" не вірять у кардинальні кроки від Ігоря Суркіса.

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