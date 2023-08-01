У Іспанії з'явиться український топ-дует, Зінченка тролять партнери, а Мудрика – тренер
08:00 - Читать на русском
Українські легіонери у Європі наближаються до початку сезону. Незабаром їх може стати ще більше.
Трансферна сага Артема Довбика наближається до свого завершення. СК Дніпро-1 нібито готовий відпустити бомбардира у Жирону, де вже запалює Віктор Циганков.
Олександру Зінченку запалювати заважають травми, через які його вже тролять власні партнери. Останній спаринг Челсі також був схожий на злий жарт з Михайлом Мудриком – українець після кількох яскравих виступів принизливо відсидів у запасі. Футбол 24 у черговому випуску на YouTube знайомить вас з цими та іншими історіями.
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