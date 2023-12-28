Кілька гравців Реала вирішили скоротити свої вихідні й повернулися в Мадрид.

Український голкіпер Андрій Лунін вирішив перервати різдвяні канікули та повернутися до тренувань на базі мадридців. Про це повідомляє Серхіо Кіранте у своїх соцмережах.

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Згідно з інформацією журналіста, приклад Луніна наслідували ще кілька гравців. Лукас Васкес та Арда Ґюлер теж вирішили скоротити свою відпустку та розпочали тренування.

Нагадаємо, що перший матч в новому календарному році Реал проведе в середу, 3 січня, проти Мальорки. Наразі мадридці очолюють турнірну таблицю Ла Ліги з 45 балами, випереджаючи Жирону лише за додатковими показниками.

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