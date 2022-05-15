"Це специфічні умови. У Хорватії також була війна з 1991 по 1995 рік. Але футбол не зупинявся.

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Футбол дуже потрібен народу, громадянам. Він дає емоції. У деякі моменти забуваєш про труднощі й проблеми. Люди, які воюють – це й уболівальники клубів. І Шахтаря, і Динамо, і СК Дніпро-1. Вони б'ються за клуб, країну. Це пов'язано між собою.

Грати чемпіонат закордоном? Я бачу це як один із варіантів. Тому що всі умови зможемо зробити. Плюс ті клуби, що грають у єврокубках, принесуть гарантовані гроші від УЄФА. І певний відсоток із цих грошей можемо дати іншим клубам України. Наприклад, сплатити за готель, поля, автобуси, проживання. Ми солідарні у цьому моменті.

Бачу лише плюс у тому, щоб частину чемпіонату зіграли закордоном. А потім подивимося, якою буде політична ситуація. Все вузько пов'язане із політикою", – сказав Йовічевіч у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, 27 травня має відбутися зустріч представників клубів УПЛ та клубів, які претендують на підвищення у класі, а також керівництва УАФ та ПФЛ. На цих зборах будуть обговорювати всі можливі варіанти подальшого розвитку подій.

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