"Особисто моя думка: це недоцільно – грати у футбол під час воєнного стану десь на заході. Давайте спочатку звільнимо країну від орків, а потім думатимемо про футбол. Тому що мирні люди гинуть, міста руйнуються. Як ми гратимемо у футбол, а людям морально триматися і берегти себе?

Гравець Колоса приєднався до екс-футболіста Динамо у лавах ЗСУ

Війна затягується, але головне – це перемога. Треба йти до неї та вірити. Футбол і решта потім. Зараз треба зібратися і працювати на перемогу країни, щоб вона залишилася цілою та зберегла міста. Без Донецька, Маріуполя, Харкова, який футбол? Тернопіль, Чернівці? Я не бачу сенсу. Я бачу сенс лише грати у цих усіх містах, які належать Україні.

Я хочу грати у футбол і своє життя пов’язувати з футболом. А ця ситуація – це поклик серця та допомога країні", – сказав Богданов у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення Богданов вступив до лав ТРО, а згодом склав присягу на вірність українському народу у військовій формі та з автоматом у руках.

Росія напала на Україну: Маркевич готовий працювати в Шахтарі, Мудрик назвав бажаний клуб (LIVE)