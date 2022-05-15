Главный тренер СК Днепр-1 Игор Йовичевич высказался по поводу старта нового сезона УПЛ и провел аналогии со своей родиной.

"Это специфические условия. В Хорватии также была война с 1991 по 1995 год. Но футбол не останавливался.

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Футбол очень нужен народу, гражданам. Он дает эмоции. В некоторые моменты забываешь о трудностях и проблемах. Люди, которые воюют – это болельщики клубов. И Шахтера, и Динамо, и СК Днепр-1. Они сражаются за клуб, страну. Это связано между собой.

Играть чемпионат за границей? Я вижу это как один из вариантов. Потому что все условия сможем сделать. Плюс те клубы, которые играют в еврокубках, принесут гарантированные деньги от УЕФА. И определенный процент этих денег можем дать другим клубам Украины. Например, оплатить отель, поля, автобусы, проживание. Мы в этом моменте солидарны.

Вижу только плюс в том, чтобы часть чемпионата сыграли за границей. А потом посмотрим, какой будет политическая ситуация. Все узко связано с политикой", – сказал Йовичевич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, 27 мая состоится встреча представителей клубов УПЛ и клубов, претендующих на повышение в классе, а также руководства УАФ и ПФЛ. На этом собрании будут обсуждаться все возможные варианты дальнейшего развития событий.

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