Жан-Мануель Недра разом зі своєю дівчиною намагався перевезти 100 кілограмів кокаїну літаком. Проте план зазнав краху, контрабандистів затримали на летовищі, інформує Le Parisien.

Колишнього хавбека Ліверпуля засудили за наркоторгівлю – у нього знайшли кокаїну на мільйони

Керівництво клубу Айглюн дю Ламентін, де виступає 29-річний хавбек, підтвердило інцидент. Вже відбулось навіть перше засідання щодо кримінальної справи. Недру взяли під варту, а дівчина обійшлась заставою.

До слова, Жан-Мануель є гравцем збірної Мартиніки (острова у Карибському морі, який належить Франції), за яку награв 20 поєдинків.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста