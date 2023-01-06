Жан-Мануэль Недра вместе со своей девушкой пытался перевезти 100 кг кокаина самолетом. Однако план потерпел крушение, контрабандистов задержали в аэропорте, информирует Le Parisien .

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Руководство клуба Айглюн дю Ламентин, где выступает 29-летний хавбек, подтвердило инцидент. Уже состоялось даже первое заседание по уголовному делу. Недру взяли под стражу, а девушка обошлась заставой.

К слову, Жан-Мануэль является игроком сборной Мартиники (острова в Карибском море, принадлежащие Франции), за которую наиграл 20 поединков.

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