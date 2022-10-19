Чоловік завершив професіональну кар'єру у 2010 році й став наркокур'єром. Напередодні його було засуджено до 8 років ув'язнення за незаконну діяльність, повідомляє BBC Sport.

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43-річний Максвелл, за даними преси, заробляв усього 500 фунтів на місяць, доставляючи кокаїн покупцям. Банда, у якій він працював, використовувала його дім для збереження наркотиків. Під час обшуку там знайшли 60 кг кокаїну та 2,5 мільйона фунтів готівки. Лейтон був одним із восьми обвинувачених, загальний термін їхнього ув'язнення становить 80 років.

Півзахисник робив перші кроки у футболі в школі Ліверпуля, після чого грав за Суонсі, Кардіфф та низку клубів з нижчих дивізіонів Англії.

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