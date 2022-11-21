"Не можу сказати, що найкращий матч, але другий тайм – це точно. Були поєдинки, в яких ми виглядали агресивніше, конструктивніше, однак не могли забити. У першому таймі Металіст мав моменти, але в перерві ми пояснили хлопцям, що самі собі створюємо проблеми. В деяких моментах ми перегравали суперника, але не розвивали свою перевагу. Говорили хлопцям, що це остання домашня гра у році, треба діяти простіше.

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У другому тайми на полі бачили лише Минай, лише наших гравців. Чому? Крім одного удару у наші ворота, нічого іншого я не побачив. Ми дуже агресивно зіграли, пресингували, витримали темп. Могли забити вирішальний м’яч і раніше. Але слава богу, що перемогли. Дуже цього хотіли в заключному домашньому поєдинку року.

Так, заміна Вишневського вже готувалася, але добре, що сталося так, як сталося. Добре, що Дмитрук нарешті видав гольову передачу у другому своєму поєдинку в основі. Ми забили, хоча мали раніше це робити у другому таймі.

Впевненість з’явилася не перед цим матчем, а після нічиєї з Рухом. Бо при поганій грі в тому матчі (в плані конструктиву) змогли перебороти себе, виграти боротьбу, проявити характер. Тому до сьогоднішнього матчу готувалися з упевненістю. Крім того, цю впевненість нам надавав той факт, що раніше ми грали з Металістом товариський матч і перемогли 2:1", – цитує Шарана офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, історична домашня перемога у поточному сезоні дозволила закарпатцям піднятися на одинадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Металіст – десятий.

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