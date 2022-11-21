"Не могу сказать, что это лучший матч, но второй тайм – это точно. Были поединки, в которых мы выглядели более агрессивно, конструктивно, однако не могли забить. В первом тайме Металлист имел моменты, но в перерыве мы объяснили ребятам, что сами себе создаем проблемы.В некоторых моментах мы переигрывали соперника, но не развивали свое преимущество. Говорили ребятам, что это последняя домашняя игра в году, надо действовать проще.

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Во втором тайма на поле видели только Минай, только наших игроков. Почему? Кроме одного удара в наши ворота, ничего другого я не увидел. Мы очень агрессивно сыграли, прессинговали, выдержали темп. Могли забить решающий мяч и раньше. Но слава богу, что победили. Очень этого хотели в заключительном домашнем поединке года.

Да, замена Вишневского уже готовилась, но хорошо, что произошло так, как произошло. Хорошо, что Дмитрук наконец-то выдал голевую передачу во втором своем поединке в основе. Мы забили, хотя должны были раньше это делать во втором тайме.

Уверенность появилась не перед этим матчем, а после ничьей с Рухом. Потому что при плохой игре в том матче (в плане конструктива) смогли преодолеть себя, выиграть борьбу, проявить характер. Поэтому к сегодняшнему матчу готовились с уверенностью. Кроме того, эту уверенность нам придавал тот факт, что раньше мы играли с Металлистом товарищеский матч и победили 2:1", – цитирует Шарана официальный сайт Миная.

Напомним, историческая домашняя победа в текущем сезоне позволила закарпатцам подняться на одиннадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Металлист – десятый.

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