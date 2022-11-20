Кривбас підходив до поєдинку з Металістом 1925 в статусі фаворита пари. По-перше, тому що команда набрала хороший хід, здобувши три перемоги в останніх п'яти турах. По-друге, тому що харків'яни втратили одразу трьох важливих футболістів. По-третє, тому що зустріч проходила у Кривому Розі – стадіон Гірник у Кривому Розі таки допустили до УПЛ.

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Суперник в принципі не вражав футболом, видавши 4-матчеву безвиграшну серію й перервавши її лишень тиждень тому. Вольова звитяга над Інгульцем не переконувала ні експертів, ні букмекерів. Тим більш неочікуваними стали події на футбольному полі.

Підопічні Юрія Вернидуба відверто розчарували. У першому таймі вони створили всього один небезпечний момент – це Якімець пробив головою після подачі від Хомченовського, влучивши у поперечку. До того часу Кривбас вже горів у рахунку, пропустивши на 8-й хвилині внаслідок навісу Габелка зі стандарту. Дебелко намагався вибити м'яч, але у Романа вийшла ідеальна зрізка у дев'ятку власних воріт. 0:1.

Металіст 1925 теж не домінував. Гра була рівною й нудною, а після початку рясної зливи в ній стало ще менше конструктиву. Втім, господарі допомагали команді Едмара й Голодюка. Зокрема, на 19-й хвилині Волошин видав крос у свій штрафний, а Ременюк вискочив з-за спин захисників і опинився перед голкіпером – криворіжців від гола врятував лишень підкат Вернидуба, проведений в останню мить.

Були й менш явні привози. Зрештою, на 44-й хвилині Кривбас догрався. Борячук спокійно прийняв закидання від Дмитрука, зблизився з Сарнавським і пробив під ближню стійку – голкіпер не врятував. 0:2! Андрій відзначився у першому ж матчі після повернення в склад Металіста 1925 (форварда не вносили у заявку протягом чотирьох турів поспіль).

Другий тайм виявився ще менш цікавим. На його старті м'яч взагалі відмовлявся котитись по траві, адже на газоні стояли калюжі. Кривбас за таких умов розчинився, не створивши жодної цікавої атаки – навіть 3-4 передачі без втрати господарям зробити не вдавалося.

Лише на 57-й хвилині вони змогли налякати захисників Металіста подачею зі стандарту, яку Дебелко замкнув ударом головою над поперечкою. Крім того, наприкінці зустрічі головою повз дальню стійку пробив Банада, але Мозіль усе контролював.

Металіст 1925 працював з м'ячем дещо краще, але не набагато. Підопічні Едмара й Голодюка також обмежились одним гострим моментом – і теж після стандарту. Це Курило завдав удар головою після навісу з кутового. Повз ближній кут! От і вся небезпека.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Металіста 1925. Харків'яни набрали 17 очок і піднялись на восьму сходинку, а Кривбас внаслідок цієї осічки повернувся у зону перехідних матчів – на 13 позицію.

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