Обидві команди давненько не перемагали: Металіст – 5 матчів поспіль, Минай – 4. Цікавіше розпочали харків'яни. Вже на 8-й хвилині підопічні Ратія розіграли зразкову комбінацію, яку неточним ударом з лінії штрафного завершував Романюк. У цьому епізоді потрібно відзначити прекрасні дії Підлепенця, який виманив на себе двох гравців, а потім дотепно пропустив сферу на партнера.

Схожий фокус у виконанні гравців Металіста міг призвести до серйозних неприємностей біля воріт господарів на 20-й хвилині. Цього разу вже сам Підлепенець промахнувся метрів з 10-и після хитрого фінта Багачанського, що залишив м'яча Євгену. Команда Шарана відповіла власними моментами лише наприкінці першого тайму.

Кулієв, отримавши блискучу передачу з глибини, переправив далі на Вишневського, удар якого заблокували. Форвард Миная у боротьбі з захисником повалився на газон, проте рефері у спірному епізоді не наважився призначати пенальті. Та Вишневський падав вже після того, як не зумів переправити м'яча у сітку з кількох метрів. А вже за мить свою нагоду змарнував Книш, який пробивав з гострого кута – Бандура зіграв надійно. 0:0 за підсумками стартових 45 хвилин.

Після перерви команди довго нічого не створювали. Лише на 60-й хвилині Кулієв прорвався до штрафного та вгатив поруч з ближньою стійкою. Натомість Трубочкін наважився на дальній постріл, але теж невлучно. Минай виглядав гостріше у другому таймі,організувавши ще кілька небезпечних атак. Вишневський, зокрема, змарнував розкішну нагоду, кволо пробивши метрів з 10-и.

Та все ж Минай зумів вирвати перемогу за кілька хвилин до кінця основного часу. Вишневський красиво замкнув головою подачу Дмитрука з правого флангу. Гол закарпатців назрівав. Після перереви вони завдали 9 ударів по воротах Металіста (5 у площину) і справедливо забрали три очки. Перервавши свою безвиграшну серію, команда Шарана піднялася на 11 сходинку (13 очок). Металіст посідає 9 місце, маючи у своєму активі 15 пунктів.