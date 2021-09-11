Оборонець харків'ян Артур Западня розповів про настрій у команді перед поєдинком з чинним чемпіоном України.

"Тренувалися у звичайному режимі. Готувалися до протистояння з Динамо, чекаємо на цю гру.

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Немає ніякого страху. Звичайна календарна гра. Просто до нас їдуть чемпіони країни. Звісно, всі ретельно готуються.

Чи буде берегти себе частина гравців Динамо, які були у збірній, а наступного тижня гратимуть у Лізі чемпіонів? Думаю, що ніхто себе шкодувати не буде. У них, мабуть, вистачає футболістів на два рівноцінних склади", – цитує Западню офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, поєдинок між харківською і київською командами відбудеться вже сьогодні, 11 вересня. Початок зустрічі о 17:00.

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