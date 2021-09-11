Металіст 1925 на початку сезону чи не найкраще демонструє проблеми росту, притаманні новачкам елітного дивізіону. Підопічні Валерія Кривенцова дебютували в УПЛ, на емоціях перегравши Рух, але в наступних п'яти турах харків'яни зазнали чотирьох поразок із сумарним рахунком 1:7 – перемогти вдалося лишень кризовий Чорноморець, який теж тільки-но вийшов в Прем'єр-лігу. При цьому єдиним реальним провалом "жовто-синіх" став виїзний матч з Ворсклою. Тренери Колоса й СК Дніпро-1 визнавали незаслуженість своїх звитяг над Металістом-1925, а проти Шахтаря команда тримала 0:0 до 70-х хвилин.

Дебютант демонструє дуже симпатичний футбол з високими швидкостями та комбінаціями, сміливо граючи проти всіх суперників, однак колективу поки що важко витримувати рівень УПЛ. Особливо важко "жовто-синім" у пресингу – вони демонструють низьку інтенсивність, а за відбираннями на чужій половині поля підопічні Валерія Кривенцова йдуть на останній позиції. За це можна і покритикувати, адже у Металіста 1925 доволі сильний склад – більшість футболістів має пристойний досвід виступів у елітному дивізіоні.

Втім, як показали матчі проти Шахтаря та СК Дніпро-1, на сильних суперників команда здатна зібратись, створивши їм купу проблем. Харків'яни вміють непогано закриватись, регулярно вибігають у контратаки й мають швидких технічних футболістів, здатних карати за дрібні помилки. Недооцінювати Металіст 1925 точно не можна. Тим паче коли "жовто-сині" грають вдома.

Проблема новачка полягає у тому, що нині доведеться зустрітись не зі звичайним сильним суперником, а з Динамо. Кияни провели дуже потужний старт чемпіонату, забивши 20 голів у шести матчах, захопивши лідерство у таблиці й відірвавшись від Шахтаря вже на два очки. "Біло-сині" лідирують за очікуваними голами та очками, а за очікуваними пропущеними вони йдуть другими, поступаючись "гірникам" та СК Дніпро-1 всього на 0,13 xGA. Практично за всіма статистичними показниками чинний чемпіон України є найкращим в УПЛ.

Цю перевагу підопічні Мірчі Луческу конвертують у феєричні виноси своїх суперників. Верес і Десна програли киянам з рахунком 0:4, причому рівняни пропустили тричі ще до перерви. Зорю та Минай не громили, але перемогли дуже впевнено (2:1), а от Колосу влаштували різню безнопилою – 7:0 при шести забитих м'ячах у першому таймі. Про такі результати той же Шахтар поки може тільки мріяти, тож прямо зараз Динамо здається головним претендентом на чемпіонство. Втім, для цього необхідно уникати осічок.

Одне фіаско "біло-сині" вже допустили, розписавши домашню нічию з Інгульцем. В тому поєдинку динамівці продемонстрували розслабленість та недооцінку суперника, видавши один з найнижчих темпів передач і дозволивши петровцям провести численні контратаки – подібні тенденції існували і в перших турах, коли команда, забезпечивши результат, кидала грати. Ляпас від аутсайдера змусив киян протверезіти – саме після нього Динамо знищило Десну й Колос.

Словом, Металісту 1925 сьогодні не позаздриш. Підопічні Валерія Кривенцова зустрінуться з монстром, у якого майже немає вразливих місць. Втім, це ж УПЛ – тут можливі будь-які результати.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Шапаренко (Динамо)

Травмовані: Жичиков (під питанням), Пономар – Буяльський, Бущан, Кулач, Попов, Бущан

Орієнтовні склади на матч Металіст 1925 – Динамо

Металіст 1925: Коваленко – Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок – Протасов, Криськів, Голодюк, Дмитренко, Марлісон

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Лєднєв, Антюх – Шкурін

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Динамо, як завжди, є фаворитом протистояння, але сьогодні навряд чи варто очікувати розгрому на кшталт того, який вчинили Десні чи Колосу. По-перше, вдома Металіст 1925 виглядає дуже симпатично. По-друге, кияни лишень кілька днів тому зібрались після роз'їздів по збірних – всі вони перебувають у різному ігровому тонусі. Зрештою,у "біло-синіх" випали два ключових центрхави (Шапаренко та Буяльський) – без них уявити нинішнє Динамо просто неможливо.

Якщо чемпіон ще й не налаштується на гру, то харків'яни зможуть зачепитись за якусь нічию. Втім, у подібний розклад не віриться. Підопічні Мірчі Луческу отримали занадто відчутний ляпас від Інгульця, а турнірна ситуація змушує не розслаблятись. Та і до старту в ЛЧ бажано підійти у хорошому настрої. Саме тому сьогодні варто поставити на перемогу Динамо.