Защитник харьковчан Артур Западня рассказал о настроении в команде перед поединком с действующим чемпионом Украины.

"Тренировались в обычном режиме. Готовились к противостоянию с Динамо, ждем эту игру.

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Нет никакого страха. Обычная календарная игра. Просто к нам едут чемпионы страны. Конечно, все тщательно готовятся.

Будет ли беречь себя часть игроков Динамо, которые были в сборной, а на следующей неделе будут играть в Лиге чемпионов? Думаю, что никто себя жалеть не будет. У них, пожалуй, хватает футболистов на два равноценных состава", – цитирует Западню официальный сайт Металлиста 1925.

Напомним, поединок между харьковской и киевской командами состоится уже сегодня, 11 сентября. Начало встречи в 17:00.

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