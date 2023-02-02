Дані Алвес вляпався у секс-скандал, внаслідок чого залишився без клубу. Пумас в день арешту надіслав бразильцю лист про розірвання контракту та вимогу компенсації, повідомляє Marca з посиланням на UOL Sporte.

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Мексиканський клуб хоче отримати від Алвеса 5 мільйонів доларів США, посилаючись на особливий пункт контракту. Там зазначено, що футболіст буде оштрафований за допінг, участь у публічних скандалах і вчинені злочини.

39-річного футболіста звинувачують у сексуальному домаганні та зґвалтуванні жінки в одному з нічних клубів Барселони. Наразі триває слідство щодо дій Алвеса, він перебуває під вартою. Дані загрожує від 4 до 12 років позбавлення волі.

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