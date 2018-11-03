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У чемпіонаті Румунії гравець втратив свідомість після зіткнення з суперником, його забрала швидка – моторошне відео

11:09 311 Читать на русском
У чемпіонаті Румунії гравець втратив свідомість після зіткнення з суперником, його забрала швидка – моторошне відео
Універсітатія Крайова / Соцмережі

У матчі 14 туру чемпіонату Румунії між Політехнікою та Універсітатією стався неприємний епізод.

На 10-ій хвилині матчу гравець Політехніки Лауренціу Рус у боротьбі зачепив рукою шию суперника Валентіна Міхейле, від чого той звалився на газон у непритомному стані.

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Арбітр матчу одразу показав Русу червону картку та викликав на поле медиків. Міхейле прямо з поля був госпіталізований машиною швидкої допомоги до лікарні.

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Як повідомляє офіційний сайт Універсітатії Крайови, гравець прийшов до тями після інциденту, а його здоров’ю нічого не загрожує.

Теги
Світ Відеоновини Універсітатя Крайова Універсітатя Крайова Політехніка Політехніка Румунія
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