У чемпіонаті Румунії гравець втратив свідомість після зіткнення з суперником, його забрала швидка – моторошне відео

У матчі 14 туру чемпіонату Румунії між Політехнікою та Універсітатією стався неприємний епізод.

На 10-ій хвилині матчу гравець Політехніки Лауренціу Рус у боротьбі зачепив рукою шию суперника Валентіна Міхейле, від чого той звалився на газон у непритомному стані.

Арбітр матчу одразу показав Русу червону картку та викликав на поле медиків. Міхейле прямо з поля був госпіталізований машиною швидкої допомоги до лікарні.

Як повідомляє офіційний сайт Універсітатії Крайови, гравець прийшов до тями після інциденту, а його здоров’ю нічого не загрожує.

Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8