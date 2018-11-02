Вбивця гравця Сан-Паулу розповів, що футболіст намагався згвалтувати його дружину

Чоловік, який вбив футболіста Сан-Паулу Даніела Фрейтаса, розповів про причини свого вчинку.

У Бразилії затримали чоловіка, який вчинив жорстоке вбивство футболіста Сан-Паулу Даніела Фрейтаса. Ним виявився місцевий бізнесмен Едісон Бріттес. Чоловік у всьому зізнався та пояснив свій вчинок.

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За словами вбивці, Даніел Фрейтас намагався згвалтувати його дружину на дні народженні його доньки.

"Коли я зайшов до кімнати, то побачив його зверху на моїй дружині, а вона просила про допомогу. Я зробив те, що зробив би будь-хто для жінки. Це могла бути ваша сестра, донька або дружина. У той момент це була моя Кріс, з якою я живу 20 років", – цитує чоловіка Мarca.

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Нагадаємо, понівечене тіло 24-річного Даніела Фрейтаса виявили вранці 29 жовтня в місті Сан-Жозе-дус-Піньяйс. Злочинець відрізав йому статевий орган, також на шиї були виявлені численні колото-різані травми.