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В Бразилії жорстоко вбили футболіста та поглумились над його тілом

22:23 572 Читать на русском
В Бразилії жорстоко вбили футболіста та поглумились над його тілом
Даніел Фрейтас / Фото ФК Сан-Бенту

Півзахисник бразильського Сан-Бенту Даніел Фрейтас був убитий недалеко від Курітіби.

Понівечене тіло 24-річного Даніел Фрейтаса виявили вранці 29 жовтня в місті Сан-Жозе-дус-Піньяйс, повідомляє esporte.uol.

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За інформацією видання, перед смертю гравця катували. Злочинці відрізали йому статевий орган, також були виявлені на шиї численні колото-різані травми.

Даніел виступав за Сан-Бенту на правах оренди. Гравець належав Сан-Паулу, який на своєму сайті висловив співчуття близьким загиблого.

Теги
Світ Сан-Паулу Сан-Паулу Бразилія
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