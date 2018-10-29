В Бразилії жорстоко вбили футболіста та поглумились над його тілом

Півзахисник бразильського Сан-Бенту Даніел Фрейтас був убитий недалеко від Курітіби.

Понівечене тіло 24-річного Даніел Фрейтаса виявили вранці 29 жовтня в місті Сан-Жозе-дус-Піньяйс, повідомляє esporte.uol.

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За інформацією видання, перед смертю гравця катували. Злочинці відрізали йому статевий орган, також були виявлені на шиї численні колото-різані травми.

Даніел виступав за Сан-Бенту на правах оренди. Гравець належав Сан-Паулу, який на своєму сайті висловив співчуття близьким загиблого.