В чемпионате Румынии игрок потерял сознание после столкновения с соперником, его забрала скорая – жуткое видео

В матче 14 тура чемпионата Румынии между Политехникой и Университатией произошел неприятный эпизод.

На десятой минуте матча игрок Политехники Лауренциу Рус в борьбе задел рукой шею соперника Валентина Михэйлэ, от чего тот рухнул на газон в бессознательном состоянии.

Арбитр матча сразу показал Русу красную карточку и вызвал на поле медиков. Михэйлэ прямо с поля был госпитализирован машиной скорой помощи в больницу.

Как сообщает официальный сайт Университатии Крайовы, игрок пришел в себя после инцидента, а его здоровью ничего не угрожает.

Shocking injury in the Romanian league tonight. CSU Craiova's 18yo Mihaila left down after a punch. His colleagues went down in tears. Touching. The ambulance moved stupidly slow but fortunately the kid is OK. pic.twitter.com/CYMTrVeAS8