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В чемпионате Румынии игрок потерял сознание после столкновения с соперником, его забрала скорая – жуткое видео

11:09 13 Читати українською
В чемпионате Румынии игрок потерял сознание после столкновения с соперником, его забрала скорая – жуткое видео
Университатия Крайова / Соцсети

В матче 14 тура чемпионата Румынии между Политехникой и Университатией произошел неприятный эпизод.

На десятой минуте матча игрок Политехники Лауренциу Рус в борьбе задел рукой шею соперника Валентина Михэйлэ, от чего тот рухнул на газон в бессознательном состоянии.

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Арбитр матча сразу показал Русу красную карточку и вызвал на поле медиков. Михэйлэ прямо с поля был госпитализирован машиной скорой помощи в больницу.

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Как сообщает официальный сайт Университатии Крайовы, игрок пришел в себя после инцидента, а его здоровью ничего не угрожает.

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