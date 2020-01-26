У чемпіонаті Мексики 17-річний гравець у дебютній грі зазнав жахливої травми – моторошне відео

Дебютна гра для молодого футболіста закінчилась трагедією – на відновлення гравцю знадобиться не один місяць.

Футбольний світ сколихнула чергова жахлива травма, що сталась під час матчу вищого дивізіону чемпіонату Мексики. У матчі 3-го туру Ліги МХ лідер Клаусури Леон приймав аутсайдера турніру Пачуку.

Один із головних відкриттів Прімери зазнав жахливої травми – сезон для нього закінчений

17-річний півзахисник найстарішого клубу країни Еухеніо Піссуто дебютував у складі своєї команди. Однак, провівши на полі всього кілька хвилин він, намагаючись зупинити м’яч, невдало приземлився на ногу і зламав щиколотку. Моторошна і жахлива травма...

До слова, Леон у цьому матчі здобув впевнену перемогу з рахунком 3:0.