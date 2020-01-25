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Один із головних відкриттів Прімери зазнав жахливої травми – сезон для нього закінчений

16:20 1541 Читать на русском
Один із головних відкриттів Прімери зазнав жахливої травми – сезон для нього закінчений
Авіла в оточенні лікарів / Твіттер Осасуни

Нападник Осасуни Есекієль "Чімі" Авіла отримав серйозне пошкодження у матчі 21 туру Прімери проти Леванте.

81’ Рубен Гарсія
84’ Іньїго Перес Сото
 
81’ Рубен Гарсія
84’ Іньїго Перес Сото

Аргентинського форварда винесли на ношах на 58-ій хвилині поєдинку.

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Авіла в одному з моментів вкрай невдало приземлився на ліву ногу, вивернувши коліно під неприроднім кутом. Подальше обстеження у лікарів підтвердило найгірші побоювання – розрив хрестоподібних зв'язок. Зірку Осасуни пропоперують наступного тижня, сезон 2019/20 для нього закінчився, інформує AS.

Авіла став одним з головних відкриттів першого кола Прімери, відзначившись 9 голами і 2 асистами у 20 матчах. Наразі 25-річний аргентинець посідає четверту сходинку в перегонах бомбардирів чемпіонату, попереду лише Мессі, Суарес та Бензема.

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Теги
Іспанія Осасуна - Леванте Осасуна Осасуна Важка травма Есекієль Авіла Есекієль Авіла
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