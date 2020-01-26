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В чемпионате Мексики 17-летний игрок в дебютной игре получил ужасную травму – жуткое видео

14:26 164 Читати українською
В чемпионате Мексики 17-летний игрок в дебютной игре получил ужасную травму – жуткое видео
Эухенио Писсуто / Фото из открытых источников

Дебютная игра для молодого футболиста закончилась трагедией – на восстановление игроку понадобится не один месяц.

Футбольный мир всколыхнула очередная ужасная травма, которая произошла во время матча высшего дивизиона чемпионата Мексики. В матче 3-го тура Лиги МХ лидер Клаусуры Леон принимал аутсайдера турнира Пачуку.

Один из главных открытий Примеры получил ужасную травму – сезон для него закончен

17-летний полузащитник старейшего клуба страны Эухенио Писсуто дебютировал в составе своей команды. Однако, проведя на поле всего несколько минут он, пытаясь остановить мяч, неудачно приземлился на ногу и сломал лодыжку. Жуткая и страшная травма...

К слову, Леон в этом матче одержал уверенную победу со счетом 3:0.

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