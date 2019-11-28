У Будинку футболу відбудеться фінал національного відбору до української збірної з кіберфутболу

Як повідомлялось раніше, 30 листопада пройде фінал національного відбору до української збірної з кіберфутболу.

Регламент змагань

За підсумками он-лайн частин відбору, у фіналі візьмуть участь 8 гравців: Литвинов Віталій Олександрович, Любчак Ігор Васильович, Андрасюк Максим Олександрович, Марченко Сергій Володимирович, Богдяж Олексій Анатолійович, Василишин Владіслав Васильович, Паламарчук Артем Юрійович, Семенюк Павло Ігорович.

Двоє найкращих учасників отримають статус основних гравців збірної, а двоє гравців, що займуть 3 та 4 місця, отримають статус резервних.

Пряма трансляція

Пряму трансляцію фіналу всі охочі зможуть дивитися на офіційному Youtube-каналі Української асоціації футболу за посиланням.

Для медіа

Запрошуємо ЗМІ до виствітлення цієї події. Акредитація за редакційними посвідченнями. Захід розпочнеться о 9:00 та триватиме до 18:00.

Партнери

Також нагадуємо, що фінансовим партнером кіберфутбольної збірної стала компанія moneyveo (фінтех-компанія, яка започаткувала в Україні сервіс онлайн-кредитування).

Генеральний медіа-партнер національної збірної України з кіберфутболу — кіберспортивний портал gameinside.