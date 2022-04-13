В перерыве четвертьфинального матча Лиги Капишаба, в котором Новая Венеция принимала команду Деспортива Ферровиария, произошел досадный инцидент. Наставник гостей Рафаэль Сориано подошел к судейской бригаде и выразил свое недовольство желтой карточкой, предъявленной одному из игроков его команды.

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В ходе дискуссии тренер получил предупреждение, но это его не остановило. Сориано головой ударил в лицо Марсиелли Нетто – ассистентку главного арбитра. Наставник получил красную карточку, а после игры клуб официально выразил недовольство действиями Рафаэля Сориано и уволил его, осудив любое проявление насилия. Об этом сообщает Goal.

Поединок завершился победой Новой Венеции со счётом 3:1.