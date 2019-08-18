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У Бразилії початок матчу перенесли через велику кількість бджіл на стадіоні

17:57 113 Читать на русском
У Бразилії початок матчу перенесли через велику кількість бджіл на стадіоні
Інтернасьйонал / ФК Інтернасьйонал

Поєдинок чемпіонату Бразилії Форталеза – Інтернасьйонал відбувся з запізненням через доволі курйозну причину.

У бразильському місті Форталеза на місцевому стадіоні рій бджіл окупував один з кутових прапорців.

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Пожежники спробували розігнати комах, але ті згодом повернулись на те саме місце. Прапорець довелось замінити. У підсумку, поєдинок стартував на 16 хвилин пізніше.

Цього літа Інтернасьйонал намагався повернути свого вихованця Тайсона, який нині виступає у складі донецького Шахтаря.

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