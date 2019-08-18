Гравці Енергії були змушені митись у водоймі після виїзної перемоги – курйоз дня

Футболісти Енергії після матчу проти Авангарда-2 мились у відкритій водоймі через відсутність водопостачання.

У 4 турі Другої ліги чемпіонату України Енергія в гостьовому матчі перемогла краматорський Авангард-2 з рахунком 2:1.

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Після матчу футболісти гостей були змушені митись у місцевій водоймі. Причиною стала аварія трубопровіду в Краматорську, через яку вода не подавалась у частину міста, повідомляє Sport Arena.

Гравці Енергії поділились фото-доказами у Інстаграмі. "Перемогли – мийтесь у канаві. Професіональний футбол. Браво, Краматорськ", – написано на знімку.

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