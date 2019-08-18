В Бразилии начало матча отложили из-за обилия пчел на стадионе

Поединок чемпионата Бразилии Форталеза – Интернасьонал состоялся с опозданием из-за довольно курьезной причины.

В бразильском городе Форталеза на местном стадионе рой пчел оккупировал один из угловых флажков.

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Пожарные попытались разогнать насекомых, но те впоследствии вернулись на то же место. Флажок пришлось заменить. В итоге, поединок стартовал на 16 минут позже.

Этим летом Интернасьонал пытался вернуть своего воспитанника Тайсона, который сейчас выступает в составе донецкого Шахтера.

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