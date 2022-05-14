Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вважає, що не варто звинувачувати простих білорусів у війні проти України.

"Чи звинувачую я білорусів у війні проти України? Уряд однозначно. З території Білорусі випустили сотні ракет. Заходили війська.

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Але народ солідарний із Україною. Були приклади партизанської боротьби. Деякі білоруси поїхали воювати за нашу країну. Білоруси – порядні люди. Вони не мають імперських амбіцій, як у росіян. Тож жодних претензій.

У мене чимало знайомих, причому не лише у спорті. У київському Динамо грав із Сашком Хацкевичем та Валіком Белькевичем, братами Маковськими. Ми разом билися на полі. З Олександром зв'язувався після початку війни. Вдячний усім за підтримку", – сказав Ребров в інтерв'ю Зеркало.

Нагадаємо, Білорусь відіграла одну з ключових ролей у нападі Росії на Україну. Станом на 24 лютого білоруські аеродроми, засоби протиповітряної оборони, системи управління повітряним рухом, військова і частина цивільної логістики фактично були передані в розпорядження Росії. Вся ця інфраструктура була використана для ударів та прямого вторгнення на суверенну територію України.

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