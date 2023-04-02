Найгірша команда Прімери з підозрою поставилася до виходу Гаві, повідомляє Marca з посиланням на COPE.

Дубль Лєвандовскі і більярдні удари у відеоогляді матчу Ельче – Барселона – 0:4

Хавбек Барселони починав сезон у статусі гравця молодіжної команди, потім був зареєстрований за дорослу, але Ла Ліга анулювала цей контракт через порушення фінансових правил. Ельче посилається на статтю 141 RFEF, яка забороняє гравцю продовжувати сезон, якщо його чинну угоду скасували. Втім, Барселона ще на передодні зустрічі консультувалась з Лігою щодо Гаві, тому ніякі санкції команді не загрожують.

Перемога дозволила каталонцям збільшити відрив від Реала до 15 очок, хоча мадридці ще зіграють свій матч проти Вальядоліда. Ельче безнадійно сидить на дні турнірної таблиці Прімери (-14 пунктів до рятівної зони) і готується до вильоту.

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