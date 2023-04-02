Худшая команда Примеры с подозрением отнеслась к выходу Гави, сообщает Marca со ссылкой на COPE.

Дубль Левандовски и бильярдные удары в видеообзоре матча Эльче – Барселона – 0:4

Хавбек Барселоны начинал сезон в статусе игрока молодежной команды, затем был зарегистрирован за взрослую, но Ла Лига аннулировала этот контракт из-за нарушения финансовых правил. Эльче ссылается на статью 141 RFEF, запрещающую игроку продолжать сезон, если его действующее соглашение отменили. Впрочем, Барселона еще накануне встречи консультировалась с Лигой относительно Гави, поэтому никакие санкции команде не угрожают.

Победа позволила каталонцам увеличить отрыв от Реала до 15 очков, хотя мадридцы еще сыграют свой матч против Вальядолида. Эльче безнадежно сидит на дне турнирной таблицы Примеры (-14 пунктов до спасательной зоны) и готовится к вылету.

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