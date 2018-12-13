Фанати Ліверпуля сильно побили вболівальника Наполі – поїздку на матч Ліги чемпіонів він отримав у подарунок

Неприємний інцидент стався після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Наполі, який відбувся 11 грудня.

Фанати марсисайдців напали на італійського вболівальника. Постраждалим виявився 24-річний Маттіа, який 24 листопада закінчив університет, а батьки подарували йому поїздку до Англії. В ході чотириденного візиту італієць відвідав матч Ліверпуль – Наполі, а після його закінчення був побитий.

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Як розповів сам уболівальник, на виході зі стадіону він опинився в оточенні сімох фанатів Ліверпуля. Хлопець, який володіє англійською, намагався покликати на допомогу, але ніхто не відреагував. Допоміг йому друг, який зловив машину і відвіз до лікарні, повідомляє Corriere del Mezzogiorno.

В під час обстеження лікарі діагностували у Маттіа перелом вилиці і травму очниці. Не виключено, що буде потрібна операція.

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