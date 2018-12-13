toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ ЛІГА ЄВРОПИ СПОРТІНГ ЛІСАБОН - ВОРСКЛА ШАХТАР - ЛІОН

Фанати Ліверпуля сильно побили вболівальника Наполі – поїздку на матч Ліги чемпіонів він отримав у подарунок

17:22 243 Читать на русском
Фанати Ліверпуля сильно побили вболівальника Наполі – поїздку на матч Ліги чемпіонів він отримав у подарунок
ФК Ліверпуль / Gatty images

Неприємний інцидент стався після матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Ліверпулем і Наполі, який відбувся 11 грудня.

Фанати марсисайдців напали на італійського вболівальника. Постраждалим виявився 24-річний Маттіа, який 24 листопада закінчив університет, а батьки подарували йому поїздку до Англії. В ході чотириденного візиту італієць відвідав матч Ліверпуль – Наполі, а після його закінчення був побитий.

Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Як розповів сам уболівальник, на виході зі стадіону він опинився в оточенні сімох фанатів Ліверпуля. Хлопець, який володіє англійською, намагався покликати на допомогу, але ніхто не відреагував. Допоміг йому друг, який зловив машину і відвіз до лікарні, повідомляє Corriere del Mezzogiorno.

В під час обстеження лікарі діагностували у Маттіа перелом вилиці і травму очниці. Не виключено, що буде потрібна операція.

"Чекаємо Лужного, а якщо побачимо Анрі, не повіримо – якийсь "лівий" чувак". Чим живе фан-клуб лондонського Арсенала

Ліга чемпіонів6 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Наполі: Вівторок 11 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 0
Наполі
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Наполі Наполі футбольні фанати Ліверпуль - Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Динамо
19:55
Яблонец
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук