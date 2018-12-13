Мюллєр у рекордному матчі за Баварію в ЛЧ ледь не вбив суперника – жахливий фол

Півзахисник Баварії Томас Мюллєр отримав червону картку в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Аяксом.

В одному із ігрових епізодів хавбек Баварії буквально влетів прямою ногою у голову гравця Аякса Ніколаса Тальяфіко. На щастя, аргентинець серйозно не постраждав та навіть зміг продовжити матч. А от для Мюллєра зустріч завершилася достроково – арбітр покарав німця червоною карткою.

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Зауважимо, що звітний поєдинок став для хавбека 105-м за Баварію в Лізі чемпіонів. За цим показником Томас наздогнав рекордсмена мюнхенців Філіпа Лама.