Мюллєр у рекордному матчі за Баварію в ЛЧ ледь не вбив суперника – жахливий фол

Ліга чемпіонів — 02:36 3622
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Шахтар – Ліон: Фонсека непослідовний, футбол не рівня ЛЧ і перспектива нарватись на грандів у Лізі Європи
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Шахтар – Ліон: післяматчева прес-конференція Паулу ФонсекиЛіга чемпіонів — 00:51 560
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Визначилися усі учасники раунду плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 00:08 1007
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Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубківЛіга чемпіонів — 12 груд 1085
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Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 12 груд 18215
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