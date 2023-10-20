"Дуже багато було перспективної молоді. Їм просто не давали шансу. Середина поля в той час була забита бразильцями. Нереально було пробитися. Центральний нападник міг пробитися, воротар, два центральні захисники і один лівий. Чотири позиції для українців. Як би ти не тренувався, як би ти не вбивався – шансів не було.

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Працюєш-працюєш, тиждень, другий. Жадсон, який не тренується – одразу до складу потрапляє. Руки опускаються, ти фігачиш, доводиш, а зиску немає, впираєшся в глуху стіну. Прикро, шанси потрібно своїм футболістам давати.

Зараз Шахтар більше на українців став робити акцент. Ефект буде, думаю, через два-три роки – вони отримають дуже сильних українців. Зараз основа – українці, до них бразильців додають. А тоді – навпаки. Тоді ані Судаков, ані Бондаренко шансів не отримали б. U-19, U-21, а потім – Маріуполь, оренди. Не факт, що й у Мудрика щось би вийшло. Тренер не давав шансів.

Проблема була в тому, що мене купив президент Шахтаря Рінат Ахметов, я йому подобався. Він хотів, щоб я був у команді. Мене купили без відома Луческу. А Мірча показував усім, що в мене не вийде. Якщо в тебе місяцями немає ігрової практики, і тебе випускають на декілька хвилин, ти не можеш показати гру. Випустить, а потім каже президенту: "Ну подивися, як він грає". Він робив це красиво, не причепишся.

Я начебто недурний хлопець. За рік все це відчув на собі, зрозумів, що відбувається. Із Луческу вдавалося поговорити один раз. Я хотів іти з команди. З Металіста була пропозиція. Усе було близько, але в підсумку не захотіли посилювати конкурента. Була надія, що Луческу піде з Шахтаря. На жаль. І в підсумку я опинився в Маріуполі", – розповів Кравченко в інтерв'ю fanday.

Нагадаємо, Костянтин перебував на контракті у Шахтарі з 2008 по 2012 роки і встиг провести за головну команду 28 матчів, в яких забив 9 голів. Також виступав в оренді в Маріуполі (2010/11) та Карпатах (2011/12).

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