"Очень много было перспективной молодежи. Им просто не давали шанса. Середина поля в то время была забита бразильцами. Нереально было пробиться. Центральный нападающий мог пробиться, вратарь, два центральных защитника и один левый. Четыре позиции для украинцев. Как бы ты ни тренировался, как бы ты ни убивался – шансов не было.

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Пашешь-пашешь, неделю, вторую. Жадсон, который не тренируется – сразу в состав попадает. Руки опускаются, ты фигачишь, доказываешь, а толку нет, упираешься в глухую стену. Обидно, шансы нужно своим футболистам давать.

Сейчас Шахтер больше на украинцев стал делать акцент. Эффект будет, думаю, через два-три года – они получат очень сильных украинцев. Сейчас основа – украинцы, к ним бразильцев добавляют. А тогда – наоборот. Тогда ни Судаков, ни Бондаренко шансов не получили бы. U-19, U-21, а затем – Мариуполь, аренды. Не факт, что и у Мудрика что-то бы получилось. Тренер не давал шансов.

Проблема была в том, что меня купил президент Шахтера Ринат Ахметов, я ему нравился. Он хотел, чтобы я был в команде. Меня купили без ведома Луческу. А Мирча показывал всем, что у меня не получится. Если у тебя месяцами нет игровой практики, и тебя выпускают на несколько минут, ты не можешь показать игру. Выпустит, а потом говорит президенту: "Ну посмотри, как он играет". Он делал это красиво, не придерешься.

Я вроде бы неглупый парень. За год все это прочувствовал на себе, понял, что происходит. С Луческу удавалось поговорить один раз. Я хотел уходить из команды. Из Металлиста было предложение. Все было близко, но в итоге не захотели усиливать конкурента. Была надежда, что Луческу уйдет из Шахтера. К сожалению. И в итоге я оказался в Мариуполе", – рассказал Кравченко в интервью fanday.

Напомним, Константин находился на контракте в Шахтере с 2008 по 2012 годы и успел провести за главную команду 28 матчей, в которых забил 9 голов. Также выступал в аренде в Мариуполе (2010/11) и Карпатах (2011/12).

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