Тьягу Сілва: Вихід в 1/4 фіналу – це проміжний результат

Захисник збірної Бразилії Тьягу Сілва поділився враженнями від перемоги над командою Мексики в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Хвилювався я за результат матчу? Скоріше ні, ніж так.

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У нас була чітка установка на гру, кожен розумів, що повинен робити.

Мексика – атакуюча і швидка команда, тому запропонований темп не став для нас сюрпризом. Я задоволений, зараз треба думати вже про інше. Це був всього лише проміжний результат", – цитує футболіста офіційний сайт ФІФА.

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