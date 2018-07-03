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Тьягу Сілва: Вихід в 1/4 фіналу – це проміжний результат

08:00 4 Читать на русском
Тьягу Сілва: Вихід в 1/4 фіналу – це проміжний результат
Тьягу Сілва / Фото: ФІФА

Захисник збірної Бразилії Тьягу Сілва поділився враженнями від перемоги над командою Мексики в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Хвилювався я за результат матчу? Скоріше ні, ніж так.

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У нас була чітка установка на гру, кожен розумів, що повинен робити.

Мексика – атакуюча і швидка команда, тому запропонований темп не став для нас сюрпризом. Я задоволений, зараз треба думати вже про інше. Це був всього лише проміжний результат", – цитує футболіста офіційний сайт ФІФА.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
Матч завершено
2 : 0
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Тьягу Сілва Тьягу Сілва Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика
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