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Тьягу Силва: Выход в 1/4 финала – это промежуточный результат

08:00 5 Читати українською
Тьягу Силва: Выход в 1/4 финала – это промежуточный результат
Тьяго Силва / Фото: ФИФА

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва поделился впечатлениями от победы над командой Мексики в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

"Волновался ли я за результат матча? Скорее нет, чем да.

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У нас была четкая установка на игру, каждый понимал, что должен делать.

Мексика – атакующая и быстрая команда, поэтому предложенный темп не стал для нас сюрпризом. Я доволен, сейчас надо думать уже о другом. Это был всего лишь промежуточный результат", – цитирует футболиста официальный сайт ФИФА.

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ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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ЧМ 2018 Тиагу Силва Тиагу Силва Бразилия Бразилия Бразилия - Мексика
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