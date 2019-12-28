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Тьягу Мотта звільнений з посади головного тренера Дженоа – дворазовий переможець ЛЧ протримався лише два місяці

28 грудня 23:45 436 Читать на русском
Тьягу Мотта звільнений з посади головного тренера Дженоа – дворазовий переможець ЛЧ протримався лише два місяці
Тьягу Мотта / Getty Images

Екс-хавбек Інтера, Барселони і ПСЖ Тьягу Мотта не зміг надовго закріпитися на посаді головного тренера італійського Дженоа.

Клуб Серії А оголосив про звільнення 37-річного фахівця на своєму офіційному сайті.

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Дженоа призначив Мотту 22 жовтня, однак новий наставник не зміг виправити становище "грифонів". Під керівництвом дворазового переможця Ліги чемпіонів (2005/06 з Барселоною і 2009/10 з Інтером) команда здобула всього одну перемогу в 9 турах і закріпилась на останній сходинці чемпіонату Італії. Новим наставником генуезців став Давіде Нікола, який 10 років грав за клуб на позиції захисника (167 матчів). Варто додати, що Дженоа встиг призначити вже чотирьох тренерів у сезоні 2019/20.

Генуезька команда проведе свій перший матч з Ніколою на чолі 5 січня – домашній поєдинок 18 туру Серії А проти Сассуоло.

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Теги
Дженоа Дженоа Італія Давіде Нікола Давіде Нікола Тьягу Мотта Тьягу Мотта
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