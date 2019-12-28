Тьягу Мотта звільнений з посади головного тренера Дженоа – дворазовий переможець ЛЧ протримався лише два місяці

Екс-хавбек Інтера, Барселони і ПСЖ Тьягу Мотта не зміг надовго закріпитися на посаді головного тренера італійського Дженоа.

Клуб Серії А оголосив про звільнення 37-річного фахівця на своєму офіційному сайті.

Монако звільнив Жардіма і призначив екс-наставника збірної Іспанії Морено

Дженоа призначив Мотту 22 жовтня, однак новий наставник не зміг виправити становище "грифонів". Під керівництвом дворазового переможця Ліги чемпіонів (2005/06 з Барселоною і 2009/10 з Інтером) команда здобула всього одну перемогу в 9 турах і закріпилась на останній сходинці чемпіонату Італії. Новим наставником генуезців став Давіде Нікола, який 10 років грав за клуб на позиції захисника (167 матчів). Варто додати, що Дженоа встиг призначити вже чотирьох тренерів у сезоні 2019/20.

Генуезька команда проведе свій перший матч з Ніколою на чолі 5 січня – домашній поєдинок 18 туру Серії А проти Сассуоло.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою